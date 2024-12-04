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На модернизацию сетей водоканала в Саратове в 2025 году направят более 1 млрд рублей

Новости
На модернизацию сетей водоканала в Саратове в 2025 году направят более 1 млрд рублей

Решению проблем, связанных с модернизацией коммунальной инфраструктуры, будет уделяться особое внимание, подчеркнул губернатор Роман Бусаргин. Он отметил, что речь идет не только о Саратове, но и о других крупных городах региона. Для этого прорабатываются различные источники финансирования. В настоящий момент подготовлены документы, которые позволят в следующем году вложить в модернизацию сетей водоканала в Саратове более 1 млрд рублей.

«Понимая всю актуальность и необходимость, приняли решение, что подавляющую часть инфраструктурных бюджетных кредитов, которые будут доступны региону по линии федеральной поддержки, направим именно на это. Речь идет о миллиардах рублей. Да, это возвратные средства с отложенной выплатой, но будем использовать этот механизм по максимуму, чтобы кардинально поменять ситуацию и повысить качество водоснабжения путем замены изношенных коммуникаций, ремонта насосных станций и систем водоотведения. Причем не только в Саратове, но и в других крупных городах области».