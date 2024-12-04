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В Саратовской области появится специальный счет для помощи участникам СВО

Новости
В Саратовской области появится специальный счет для помощи участникам СВО

Социально ответственные предприниматели направили в адрес губернатора обращения с просьбой создать специальный бюджетный счет, куда они смогут добровольно перечислять средства на поддержку участников СВО. Роман Бусаргин поблагодарил представителей бизнеса за такое решение и дал соответствующее поручение министерству финансов. Поступающие на счет средства не будут облагаться налогами. Более того, они будут целевыми, а значит, потратить их можно будет только на поддержку участников СВО.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело, в общую победу, в поддержку наших героев, тех людей, которые, не жалея себя, борются за Россию в ходе специальной военной операции. С учетом той помощи, которую бизнес и так оказывает нашим бойцам, этот шаг в очередной раз показывает единство и силу нашего народа. Благодарен компаниям за такую инициативу и неравнодушие. Уверен, что военнослужащие высоко оценят такую поддержку».