«Фестиваль героев» объединил более 30 тысяч жителей области

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Подведены итоги социального проекта «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена», который при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализовывало энгельсское коммуникационное агентство «АДЛЕР ГРУПП». Проект нацелен на сбор и систематизацию сведений об участниках специальной военной операции, формирование у жителей области активной гражданской позиции, направленной на оказание содействия фронту и тылу, сплочение и поддержание патриотического духа населения.В июле – ноябре текущего года в рамках проекта состоялись мероприятия, объединившие более 33 тысяч человек, как на территории области, так и в одном из новых регионов России – Луганской Народной Республике. В частности, в июле было организовано два «десанта поддержки и добра из дома» для саратовских участников специальной военной операции, в августе – сентябре прошли четыре больших концерта для ветеранов СВО и членов семей защитников Отечества в Аткарске, Вольске, Пугачёве и Саратове.В октябре – ноябре были организованы выезды агитбригад в Балтай, Дергачи, Лысые Горы, Мокроус, Перелюб, Новоузенск, Турки, Хвалынск. В их рамках командой проекта проведены встречи с семьями участников СВО, в которых принимали участие руководители муниципальных районов, собрано около 60 уникальных историй современных земляков-героев. На каждом мероприятии был организован телемост «Саратовская область – Донбасс» с участием саратовских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. В рамках акции «Благодарность героям» записано порядка 100 видеооткрыток, которые отправлены на фронт.Во время реализации проекта «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена» проходила традиционная акция «Помощь семьям участников СВО». Команда фестиваля совместно с активистами регионального отделения Народного фронта оказала помощь, поддержала и поблагодарила 30 семей участников специальной военной операции из Саратовской области.В народной мультимедийной галерее «Портреты Саратовских героев СВО», которая доступна в тематическом разделе официального портала и во всех социальных медиа проекта, собрано уже более 1 тысячи снимков саратовских участников специальной военной операции (https://clck.ru/3EzLPi).Проект «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена» стал значимым событием для Саратовской области, объединив людей вокруг идеи героизма и патриотизма, а также дав возможность многим жителям поделиться своими историями и выразить благодарность участникам специальной военной операции.