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Школьникам объяснили важность быть ответственными за братьев меньших

Новости
Школьникам объяснили важность быть ответственными за братьев меньших


Специалисты государственной ветеринарной службы провели для школьников тематические уроки, на которых рассказали об основных правилах обращения с животными.

Основная цель таких просветительских мероприятий – популяризация среди подрастающего поколения бережного и ответственного отношения к братьям нашим меньшим.

На занятиях учащиеся познакомились не только с особенностями содержания домашних животных и правилами их выгула в общественных местах, но и узнали о том, как следует вести себя при встрече с бездомными животными и способах избегания потенциально опасных ситуаций.

Встречи прошли в дружественной атмосфере в формате живого общения, ребята задавали интересующие их вопросы и делились своим мнением.

«Проведение таких мероприятий очень полезны, потому что они формируют у детей понимание принципов гуманного отношения ко всему живому и недопустимости того, чтобы животное стало бездомным. Перед тем, как завести в доме питомца, нужно тщательно обдумать и подготовиться к этому ответственному решению. И эта ответственность должна воспитываться с детства», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.