Школьникам объяснили важность быть ответственными за братьев меньших

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Специалисты государственной ветеринарной службы провели для школьников тематические уроки, на которых рассказали об основных правилах обращения с животными.Основная цель таких просветительских мероприятий – популяризация среди подрастающего поколения бережного и ответственного отношения к братьям нашим меньшим.На занятиях учащиеся познакомились не только с особенностями содержания домашних животных и правилами их выгула в общественных местах, но и узнали о том, как следует вести себя при встрече с бездомными животными и способах избегания потенциально опасных ситуаций.Встречи прошли в дружественной атмосфере в формате живого общения, ребята задавали интересующие их вопросы и делились своим мнением.«Проведение таких мероприятий очень полезны, потому что они формируют у детей понимание принципов гуманного отношения ко всему живому и недопустимости того, чтобы животное стало бездомным. Перед тем, как завести в доме питомца, нужно тщательно обдумать и подготовиться к этому ответственному решению. И эта ответственность должна воспитываться с детства», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.