Депутаты приняли бюджет на 2025-2027 годы

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На заседании областной Думы рассмотрели проект главного финансового документа региона на предстоящий трехлетний период, который ранее одобрил профильный комитет.С основным докладом выступила министр финансов региона Ирина Бегинина.По ее словам, доходная часть областного бюджета в 2025 году составит 173,2 млрд рублей. На исполнение расходных обязательств области в очередном году предварительно планируется направить 177,9 млрд рублей.Из общего объема расходов 106,8 млрд рублей, или около 60% приходится на финансовое обеспечение функционирования отраслей социальной сферы.Наиболее ресурсоемкие направления для областной казны – образование и социальная политика. На данные сферы в 2025 году запланировано более четверти всех расходов - 44,7 млрд рублей и 41,3 млрд рублей соответственно. Опережающими темпами будут расти расходы на здравоохранение и спорт.Предусмотрены расходы на дополнительные меры, введенные в течение 2024 года, прежде всего для многодетных семей.«Напомню, что по инициативе губернатора с 1 марта 2024 года не взимается родительская плата за посещение детьми из многодетных семей детских садов, увеличены размеры на покупку школьной и спортивной формы для семей, нуждающихся в дополнительной помощи, введена единовременная выплата на приобретение автотранспорта семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей и другие меры»,– рассказала руководитель финансового ведомства.С учетом универсального пособия на детей, выплату которого осуществляет Социальный фонд России,объем мер поддержки жителей области превысит 39 млрд рублей, половина из которых обеспечена средствами регионального бюджета.Совокупный объем расходов на оплату труда работников бюджетной сферы области составит порядка 63 млрд рублей.Как и прежде, большое внимание будет уделено вопросам обеспечения жилыми помещениями льготных категорий граждан.Учтены средства на строительство четырех новых школ и берегоукрепление в районе Затона Саратова, выделенные региону благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина,– за три года 4,7 млрд и 2,1 млрд соответственно. При этом в 2025-2026 годах высвобождается более 3 млрд рублей областных средств, которые резервируются с целью выполнения условий списания федеральных бюджетных кредитов.Ассигнования по межбюджетным трансфертам местным бюджетам рассчитаны на 2025 год в сумме 54,1 млрд рублей.