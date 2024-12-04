Семьи участников СВО посетили святые места Нижегородской области
Трехдневную культурную программу в Дивеево и Арзамас для матерей и жен участников специальной военной операции организовал Комитет семей воинов Отечества Саратовской области
В рамках экскурсионной программы семьи участников специальной военной операции посетили соборы на территории с. Дивеево, Святой источник Серафима Саровского, Арзамасский историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь в Арзамасе.
По словам директора АНО «Комитет семей воинов Отечества Саратовской области» Елены Гамидовой, путешествие стало событием для семей участников специальной военной операции, позволило им восполнить духовные силы и укрепить связь с историей и культурой России. Она поблагодарила губернатора Романа Бусаргина, Правительство региона, а также Комитет семей воинов Отечества Нижегородской области за помощь в организации экскурсионной программы.
Комитет семей воинов Отечества Саратовской области уделяет большое внимание вопросам поддержки семей участников специальной военной операции, в том числе духовно-психологического характера: в текущем году, например, реализует проект «Духовное преображение семей воинов Отечества, наполни себя добром и светом» за счет средств областного гранта для некоммерческих организаций.
В рамках проекта члены семей участников специальной военной операции могут получить психологическую поддержку, научиться справляться со стрессом, получить опору в лице духовных наставников. Организуются групповые паломнические поездки с духовенством различных конфессий. В частности, 22 ноября в рамках грантового проекта состоялась поездка в Казань, где участники смогли познакомиться с культурными и духовными достопримечательностями города. В планах - посещение православных святынь и Мамаева Кургана в Волгограде, поездка в Москву и Подмосковье.