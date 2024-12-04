Семьи участников СВО посетили святые места Нижегородской области

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Трехдневную культурную программу в Дивеево и Арзамас для матерей и жен участников специальной военной операции организовал Комитет семей воинов Отечества Саратовской областиВ рамках экскурсионной программы семьи участников специальной военной операции посетили соборы на территории с. Дивеево, Святой источник Серафима Саровского, Арзамасский историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь в Арзамасе.По словам директора АНО «Комитет семей воинов Отечества Саратовской области» Елены Гамидовой, путешествие стало событием для семей участников специальной военной операции, позволило им восполнить духовные силы и укрепить связь с историей и культурой России. Она поблагодарила губернатора Романа Бусаргина, Правительство региона, а также Комитет семей воинов Отечества Нижегородской области за помощь в организации экскурсионной программы.Комитет семей воинов Отечества Саратовской области уделяет большое внимание вопросам поддержки семей участников специальной военной операции, в том числе духовно-психологического характера: в текущем году, например, реализует проект «Духовное преображение семей воинов Отечества, наполни себя добром и светом» за счет средств областного гранта для некоммерческих организаций.В рамках проекта члены семей участников специальной военной операции могут получить психологическую поддержку, научиться справляться со стрессом, получить опору в лице духовных наставников. Организуются групповые паломнические поездки с духовенством различных конфессий. В частности, 22 ноября в рамках грантового проекта состоялась поездка в Казань, где участники смогли познакомиться с культурными и духовными достопримечательностями города. В планах - посещение православных святынь и Мамаева Кургана в Волгограде, поездка в Москву и Подмосковье.