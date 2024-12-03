В гимназии «Авиатор» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню саратовских авиастроителей

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Для гостей была организована экскурсия по музею истории Саратовского авиационного завода, а в завершении мероприятия состоялся праздничный концерт. Уже в следующем году Саратовский авиационный завод будет отмечать юбилей, свое 95-летие.Свои поздравления саратовским ветеранам-авиаторам направил и.п. главы города Павел Сурков:«В военные годы в Саратове располагался один из ведущих центров военной авиапромышленности. Каждый четвертый самолет-истребитель, произведенный в годы войны, был построен саратовскими авиастроителями. Не менее славными для завода были и мирные трудовые будни.Мы храним память о тружениках-авиаторах. В их честь назван сквер. С интересом подрастающее поколение посещает музей САЗ, расположенный в гимназии «Авиатор».