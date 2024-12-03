Саратовские контрактники рассказали о своем выборе
В Саратове прошла традиционная отправка жителей региона, принявших решение участвовать в специальной военной операции по контракту.
Как отметил инженер пункта отбора на военную службу по контракту Саратова Никита Вершков, граждане стали заключать контракты более осознанно, их всех объединяет одна главная цель - защита Родины и исполнение воинского долга. Многие мужчины ранее уже принимали участие в СВО.
«Больше людей стало приходить для заключения контракта», - сказал он.
По информации телеграм-канала «Время Саратовское Z», только за октябрь этого года из саратовского пункта отбора «за ленточку» отправились около 800 жителей региона.
«Помощь надо Родине оказывать. Надо поддерживать не только Родину, а также нашего главнокомандующего Владимира Владимировича Путина», - заявил Максим, недавно подписавший контракт с Минобороны.
«Я думаю, это выбор каждого человека - служить по контракту или не служить. Я решил, что мне нужно служить. Мы ходим по этой земле, наши предки выполняли это долг, и мы обязаны это тоже делать», - сказал контрактник Денис.
«Наши военнослужащие занимают позиции. И я думаю, что любая поддержка сейчас важна», - отметил Рамиль.
Чтобы поступить на военную службу по контракту, нужно обратиться в пункт отбора по адресу Саратов, улица Буровая, 36, или по телефону 8 (8452) 38-19-20, или в военкомат по месту жительства.
Подать заявку можно и через единый портал государственных услуг.
Подробности на сайте службапоконтракту.рф и по телефону 117.