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Саратовские контрактники рассказали о своем выборе

Новости
Саратовские контрактники рассказали о своем выборе


В Саратове прошла традиционная отправка жителей региона, принявших решение участвовать в специальной военной операции по контракту.

Как отметил инженер пункта отбора на военную службу по контракту Саратова Никита Вершков, граждане стали заключать контракты более осознанно, их всех объединяет одна главная цель - защита Родины и исполнение воинского долга. Многие мужчины ранее уже принимали участие в СВО.

«Больше людей стало приходить для заключения контракта», - сказал он.

По информации телеграм-канала «Время Саратовское Z», только за октябрь этого года из саратовского пункта отбора «за ленточку» отправились около 800 жителей региона.

«Помощь надо Родине оказывать. Надо поддерживать не только Родину, а также нашего главнокомандующего Владимира Владимировича Путина», - заявил Максим, недавно подписавший контракт с Минобороны.

«Я думаю, это выбор каждого человека - служить по контракту или не служить. Я решил, что мне нужно служить. Мы ходим по этой земле, наши предки выполняли это долг, и мы обязаны это тоже делать», - сказал контрактник Денис.

«Наши военнослужащие занимают позиции. И я думаю, что любая поддержка сейчас важна», - отметил Рамиль.

Чтобы поступить на военную службу по контракту, нужно обратиться в пункт отбора по адресу Саратов, улица Буровая, 36, или по телефону 8 (8452) 38-19-20, или в военкомат по месту жительства.

Подать заявку можно и через единый портал государственных услуг.

Подробности на сайте службапоконтракту.рф и по телефону 117.