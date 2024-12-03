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Воспитанники интерната готовятся стать поварами русской кухни

Новости
Воспитанники интерната готовятся стать поварами русской кухни


Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук рассказал о начале занятий по общественному проекту под его руководством. Фото и видео мастер-классов общественник выложил в своем телеграм-канале.

«Стартовал следующий образовательный процесс Саратовского регионального отделения «Ассамблеи народов России» в Хвалынской школе-интернате для детей-сирот по обучению специальности «повар русской кухни». Дети будут и носителями, и проводниками русской культуры!! Этот этап проекта на новом современном оборудовании реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов», - написал председатель палаты.

Напомним, на днях стало известно об установке нового современного оборудования в школе-интернате Хвалынского района, воспитанники которого третий год обучаются на поваров русской кухни. Учебный центр интерната пополнили пароконвектомат, умягчитель воды, пищевой принтер и тестомес.

По словам общественника, интерес к проекту большой, дети из других групп приходят посмотреть, как готовят участники мастер-классов. «Возможность отведать приготовленные блюда есть у всех, готовят ребята на весь интернат», - отметил Борис Шинчук.