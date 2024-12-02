2 декабря 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:11 | 02 декабря
В регионе вырастет число предпринимателей
14:43 | 02 декабря
Инклюзивный «Бал возможностей»: выбраны Король и Королева бала
11:36 | 02 декабря
Четыре медали мирового чемпионата в копилке саратовских спортсменов
11:00 | 02 декабря
Здание в Балтае в стиле эклектики признано объектом культурного наследия муниципального значения
09:40 | 02 декабря
Саратовцы смогут принять участие в фотоконкурсе об объектах культурного наследия
18:41 | 29 ноября
Открылся Чемпионат мира по универсальному бою
17:39 | 29 ноября
Какие шансы у ФК Сокол остаться в Первой Лиге
13:00 | 29 ноября
В Саратовской области открыли представительство Военно-социального центра Министерства обороны РФ
12:31 | 29 ноября
В селах Урусово и Репьевка Ртищевского района новые лечебные учреждения приняли первых пациентов
11:30 | 29 ноября
В Саратов прибыли знаменитые ученики Валентины Ермаковой
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В регионе вырастет число предпринимателей

Новости
Депутаты областной думы поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина о продлении налоговых каникул.


Мера распространяется для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных по упрощенной и патентной системам. Льгота касается индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в производственной, социальной, научной сферах или оказывающих бытовые и гостиничные услуги.

«Стимулирование предпринимательства является одной из ведущих задач, поскольку бизнес оказывает большое влияние на успешное развитие экономики региона. Здесь большую роль играет снижение налоговой нагрузки на предпринимателей. В этом аспекте важное значение придается так называемым «налоговым каникулам», – отметил исполняющий обязанности председателя Торгово-промышленной палаты Саратовской области Илья Бутко.

Данная мера поддержки осуществлялась на территории региона с 2015 года и ее действие должно было завершиться в 2025 году. – Поддерживаю решение о ее продлении до 2027 года. Уверен, это будет способствовать увеличению количества предпринимателей в Саратовской области и, как следствие, созданию новых рабочих мест, – сказал он.