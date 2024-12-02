В регионе вырастет число предпринимателей

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Мера распространяется для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных по упрощенной и патентной системам. Льгота касается индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в производственной, социальной, научной сферах или оказывающих бытовые и гостиничные услуги.«Стимулирование предпринимательства является одной из ведущих задач, поскольку бизнес оказывает большое влияние на успешное развитие экономики региона. Здесь большую роль играет снижение налоговой нагрузки на предпринимателей. В этом аспекте важное значение придается так называемым «налоговым каникулам», – отметил исполняющий обязанности председателя Торгово-промышленной палаты Саратовской области Илья Бутко.Данная мера поддержки осуществлялась на территории региона с 2015 года и ее действие должно было завершиться в 2025 году. – Поддерживаю решение о ее продлении до 2027 года. Уверен, это будет способствовать увеличению количества предпринимателей в Саратовской области и, как следствие, созданию новых рабочих мест, – сказал он.