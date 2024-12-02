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Инклюзивный «Бал возможностей»: выбраны Король и Королева бала

Новости
Инклюзивный «Бал возможностей»: выбраны Король и Королева бала


В преддверии Международного дня инвалидов в первый день зимы на площадке Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» состоялся III региональный инклюзивный «Бал возможностей».

В этом году под музыку закружились более 60 участников, которые представили зрителям танцы разных стилей: волжский вальс, шотландский контрданс, танго и полонез. Традиционно были выбраны Король и Королева бала, а также вручены призы в номинациях «Королевский образ», «Выбор сердца» и «Лучезарная улыбка».

«Мероприятие проходит в стенах нашего центра третий год подряд, что стало уже доброй традицией. Мы рады быть частью этого прекрасного творческого направления, к которому присоединяются все больше городов нашей огромной страны», – отметила директор центра Екатерина Пяткина.