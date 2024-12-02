Четыре медали мирового чемпионата в копилке саратовских спортсменов

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Наш город впервые принимал турнир такого масштаба. Четыре соревновательных дня были насыщенны эмоциями от побед и горечью поражений. Спортсмены соревновались в прохождении полосы препятствий и бое на ринге.«Мы стали свидетелями исторического события. В нашем регионе впервые прошел чемпионат мира по виду спорта, и я выражаю слова искренней благодарности Всероссийской и международной Федерациям универсального боя за оказанное доверие. Уверен, что каждый из вас сохранит в сердце воспоминания о нашем гостеприимном городе на великой реке Волге», - подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко на церемонии закрытия турнира.Российским спортсменам на чемпионате не было равных. По итогам общекомандного зачета они стали обладателями первого места.В копилке саратовских спортсменов также россыпь наград – одно золото и три бронзовых медали.