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Здание в Балтае в стиле эклектики признано объектом культурного наследия муниципального значения

Новости
Здание в Балтае в стиле эклектики признано объектом культурного наследия муниципального значения

Строение на улице Ленина, 65 в селе Балтай включено в реестр объектов культурного наследия в категории местного (муниципального) значения.

Историко-культурная экспертиза выявила, что здание построено в конце XIX – начале ХХ веков в стиле эклектики, который господствовал в Саратовской губернии в этот период. В строении первоначально размещалось волостное правление. А в настоящее время здесь находятся паспортный стол и редакция газеты «Родная земля».

Для дома утвержден предмет охраны, то есть уникальные элементы, которые собственники обязаны сохранить. К особенностям памятника специалисты отнесли оконные проемы с профилированным наличником, сандрики в виде полочки и с лучковой аркой, рустованные пилястры, подоконные ниши, цокольный карниз в виде валика, аттик с остроконечным завершением и лучковыми арками, прямоугольные тумбы на крыше здания и др.