Саратовцы смогут принять участие в фотоконкурсе об объектах культурного наследия

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Объявлен старт фотоконкурса «Перспектива». Жители региона смогут представить на конкурс снимки объектов культурного наследия, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Железноводске, Ставрополе, Арзамасе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. В том числе фотографы могут запечатлеть и памятники из Саратова: «Кинотеатр Победа» (площадь имени Кирова С.М., 1), «Доходный дом купца А.П. Медведева» (улица Московская, 125).Согласно условиям, принять участие в конкурсе могут желающие старше 18 лет. Снимки должны быть сделаны в 2024–2025 годах, они могут быть черно-белыми или цветными. Оценка работ будет проводиться по критериям оригинальности, композиции, художественной ценности, эмоциональности и уникальности. Победителей ждут денежные призы и дипломы.