Открылся Чемпионат мира по универсальному бою

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На четыре дня в Саратов приехали порядка 300 лучших спортсменов из 27 стран. Они показывают свое мастерство в преодолении полосы препятствий на скорость, стрельбе, метании ножей и поединке на ринге в двух дисциплинах. В состав сборной России вошли представители Саратовской области - всего 31 человек.Поздравили сегодня первых призеров в дисциплине «лайт». Среди них двое наших земляков:Сергей Лазарев - 3 место в весовой категории 70 кг;Алёна Графская - 3 место в весовой категории 57 кг.В общекомандном зачете в версии «лайт» первое место занимает сборная России.Пожелал всем участникам соревнований удачи и честной борьбы на пути к победе. Каждый спортсмен вложил много труда и сил в подготовку к турниру. Уверен, что здесь они смогут продемонстрировать все свое мастерство и показать наилучший результат.