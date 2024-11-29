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Открылся Чемпионат мира по универсальному бою

Новости / Спорт
Сегодня дали официальный старт Чемпионата мира по универсальному бою. Для Саратовской области большая честь впервые стать площадкой проведения соревнований такого высокого уровня в этом уникальном виде спорта.

Открылся Чемпионат мира по универсальному бою

На четыре дня в Саратов приехали порядка 300 лучших спортсменов из 27 стран. Они показывают свое мастерство в преодолении полосы препятствий на скорость, стрельбе, метании ножей и поединке на ринге в двух дисциплинах. В состав сборной России вошли представители Саратовской области - всего 31 человек.

Открылся Чемпионат мира по универсальному бою

Поздравили сегодня первых призеров в дисциплине «лайт». Среди них двое наших земляков:
Сергей Лазарев - 3 место в весовой категории 70 кг;
Алёна Графская - 3 место в весовой категории 57 кг.

В общекомандном зачете в версии «лайт» первое место занимает сборная России.

Пожелал всем участникам соревнований удачи и честной борьбы на пути к победе. Каждый спортсмен вложил много труда и сил в подготовку к турниру. Уверен, что здесь они смогут продемонстрировать все свое мастерство и показать наилучший результат.