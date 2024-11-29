В Саратовской области открыли представительство Военно-социального центра Министерства обороны РФ

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Основной темой заседания межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей стало открытие представительства Военно-социального центра Министерства обороны РФ на площадке регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».Как отметил заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров, начало работы структуры – дополнительная возможность для решения вопросов участников специальной военной операции и членов их семей.«Основной задачей центра является соблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Это и обеспечение денежным довольствием, различными выплатами, санаторно-курортное лечение, прохождение военной службы и другие не менее важные вопросы. Региональное правительство будет взаимодействовать с обеими структурами, чтобы помощь защитникам, их близким оказывалась адресно и оперативно», – подчеркнул зампред.