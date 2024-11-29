29 ноября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:41 | 29 ноября
Открылся Чемпионат мира по универсальному бою
13:00 | 29 ноября
В Саратовской области открыли представительство Военно-социального центра Министерства обороны РФ
12:31 | 29 ноября
В селах Урусово и Репьевка Ртищевского района новые лечебные учреждения приняли первых пациентов
11:30 | 29 ноября
В Саратов прибыли знаменитые ученики Валентины Ермаковой
10:47 | 29 ноября
В Саратове дан старт просветительской программе к 80-летию Победы
10:42 | 29 ноября
В Ивантеевском техникуме прошел первый муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!»
21:00 | 28 ноября
В саратовском интернате для будущих шеф-поваров установили новое оборудование
20:57 | 28 ноября
В Саратове наградили «Женщин года 2024»
13:31 | 28 ноября
Политолог Александр Казаков: Губернатор ездит в Москву не жонглировать цифрами статистики
13:00 | 28 ноября
В Саратовской области более 18 тысяч молодых предпринимателей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области открыли представительство Военно-социального центра Министерства обороны РФ

Новости
В Саратовской области открыли представительство Военно-социального центра Министерства обороны РФ


Основной темой заседания межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей стало открытие представительства Военно-социального центра Министерства обороны РФ на площадке регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».

В Саратовской области открыли представительство Военно-социального центра Министерства обороны РФ

Как отметил заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров, начало работы структуры – дополнительная возможность для решения вопросов участников специальной военной операции и членов их семей.
«Основной задачей центра является соблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Это и обеспечение денежным довольствием, различными выплатами, санаторно-курортное лечение, прохождение военной службы и другие не менее важные вопросы. Региональное правительство будет взаимодействовать с обеими структурами, чтобы помощь защитникам, их близким оказывалась адресно и оперативно», – подчеркнул зампред.