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В селах Урусово и Репьевка Ртищевского района новые лечебные учреждения приняли первых пациентов

Новости
В селах Урусово и Репьевка Ртищевского района новые лечебные учреждения приняли первых пациентов

ФАПы оснащены необходимой мебелью и оборудованием в соответствии с СанПиН, это более 50 наименований, осуществляется розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

В селах Урусово и Репьевка Ртищевского района новые лечебные учреждения приняли первых пациентов

В ФАПе в Репьевке будет оказываться медицинская помощь почти 400 жителям двух сел, а стаж работающей медицинской сестры - более 40 лет, она живет в селе, пользуется уважением среди односельчан, а в Урусово - это почти тысяча жителей.

«Для удобства жителей можно будет провести телемедицинскую консультацию с врачом районной больницы, либо с врачом из областного центра, пройти диспансеризацию, сделать ЭКГ.
Модульные конструкции возведены в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», - поделился главный врач районной больницы Алексей Сергеев.