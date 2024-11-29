В Саратов прибыли знаменитые ученики Валентины Ермаковой

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29 ноября 2024 года будет отмечаться 100-летие со дня рождения выдающейся актрисы и театрального педагога Валентины Ермаковой.К юбилею готовится Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени народной артистки СССР Валентины Ермаковой - первый и единственный в стране конкурс студенческого профмастерства с образовательной программой и участием звезд федерального масштаба. В фестивале участвуют выпускники мастерской Валентины Ермаковой разных лет. Фестиваль доступен для широкого зрителя, одна из целей - привлечь внимание молодежи к театральному искусству.В Саратовской области появилась новая театральная награда - премия имени народной артистки СССР Валентины Ермаковой. Премия будет присуждаться ежегодно в четырех номинациях: за успешное освоение актерской профессии; за воспитание актерской смены; за высокие достижения в театральном искусстве; за яркое событие в театральной жизни области.Первыми лауреатами станут артисты, педагоги и преподаватели, режиссеры-постановщики, внесшие значительный вклад в развитие театрального искусства Саратовской области. Их имена будут объявлены на торжественном мероприятии 29 ноября.Для участия в торжествах в Саратов приехали знаменитые ученики Валентины Ермаковой: народная артистка РФ Галина Тюнина, заслуженный артист России Максим Матвеев, главный инициатор учреждения премии - художественный руководитель Государственного театра Наций, народный артист России, лауреат двух Государственных премий, Почетный гражданин Саратовской области, один из самых ярких выпускников прославленной Саратовской театральной школы, уроженец города Саратова Евгений Миронов.Ярким событием юбилейного вечера станет показ литературно – музыкального спектакля с участием народного артиста РФ Евгения Миронова.