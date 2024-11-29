В Саратове дан старт просветительской программе к 80-летию Победы

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В Саратове 28 ноября стартовала просветительская программа «Восемь десятилетий Победы» проекта «Истории Победы». Его авторы и инициаторы – региональный филиал фонда «Защитники Отечества» и министерство культуры области.Площадкой первого мероприятия программы – «Вновь над страной враг заносит свой меч» стал кинотеатр «Победа».Ребята из шести школ и лицеев города погрузились в историю военных лет, увидели фрагменты шедевров кинематографа, посвященных Великой Отечественной войне. Со зрителями пообщались почетные гости мероприятия – первый заместитель министра культуры региона Елена Познякова, руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Денис Белоусов и член Ассоциации ветеранов СВО Семен Ахтырский.В завершении все участники почтили минутой молчания память солдат, отдавших свои жизни за Победу.