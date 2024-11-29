29 ноября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:41 | 29 ноября
Открылся Чемпионат мира по универсальному бою
13:00 | 29 ноября
В Саратовской области открыли представительство Военно-социального центра Министерства обороны РФ
12:31 | 29 ноября
В селах Урусово и Репьевка Ртищевского района новые лечебные учреждения приняли первых пациентов
11:30 | 29 ноября
В Саратов прибыли знаменитые ученики Валентины Ермаковой
10:47 | 29 ноября
В Саратове дан старт просветительской программе к 80-летию Победы
10:42 | 29 ноября
В Ивантеевском техникуме прошел первый муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!»
21:00 | 28 ноября
В саратовском интернате для будущих шеф-поваров установили новое оборудование
20:57 | 28 ноября
В Саратове наградили «Женщин года 2024»
13:31 | 28 ноября
Политолог Александр Казаков: Губернатор ездит в Москву не жонглировать цифрами статистики
13:00 | 28 ноября
В Саратовской области более 18 тысяч молодых предпринимателей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове дан старт просветительской программе к 80-летию Победы

Новости
В Саратове дан старт просветительской программе к 80-летию Победы


В Саратове 28 ноября стартовала просветительская программа «Восемь десятилетий Победы» проекта «Истории Победы». Его авторы и инициаторы – региональный филиал фонда «Защитники Отечества» и министерство культуры области.

Площадкой первого мероприятия программы – «Вновь над страной враг заносит свой меч» стал кинотеатр «Победа».

В Саратове дан старт просветительской программе к 80-летию Победы

В Саратове дан старт просветительской программе к 80-летию Победы

Ребята из шести школ и лицеев города погрузились в историю военных лет, увидели фрагменты шедевров кинематографа, посвященных Великой Отечественной войне. Со зрителями пообщались почетные гости мероприятия – первый заместитель министра культуры региона Елена Познякова, руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Денис Белоусов и член Ассоциации ветеранов СВО Семен Ахтырский.

В Саратове дан старт просветительской программе к 80-летию Победы

В завершении все участники почтили минутой молчания память солдат, отдавших свои жизни за Победу.