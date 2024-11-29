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В саратовском интернате для будущих шеф-поваров установили новое оборудование

Новости
В саратовском интернате для будущих шеф-поваров установили новое оборудование


В Хвалынске Саратовской области продолжается обучение воспитанников местной школы-интерната на поваров русской кухни. Проект «Путевка в жизнь - 2» реализуется региональным отделением общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» при поддержке Фонда президентских грантов. Руководитель проекта - председатель Регионального отделения Ассамблеи народов России, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.
Участниками проекта уже третий год становятся воспитанники школы-интерната Хвалынского района. Благодаря чему они расширяют знания о профессиях и могут осознанно подойти к выбору своей будущей специальности.
За счет гранта в школе-интернате активно развивается учебный центр. В этом году к уже имеющемуся добавилось новое современное оборудование. Здесь появились пароконвектомат, умягчитель воды, пищевой принтер, тестомес. На днях завершился монтаж нового оборудования.
«Секреты будущей профессии ребята из интерната познают вместе с профессиональными шеф-поварами. Мы не только учим их любить свою профессию. Они по сути становятся носителями и проводниками русской культуры», - отметил Борис Шинчук.