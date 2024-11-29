В Саратове наградили «Женщин года 2024»

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В Саратове состоялось торжественное награждение победителей премии «Женщина года 2024».В церемонии награждения приняли участие руководитель регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов и член Общественного совета при Саратовской областной Думы, начальник штаба регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Максим Выдрин.Премией «Женщина года 2024» отметили более 50 девушек и женщин, внесших особый вклад в развитие Саратовской области. Все они были награждены статуэтками, дипломами и призами организаторов, а также памятными подарками ветеранской организации.Одними из лауреатов премии стали вдовы погибших участников специальной военной операции: руководитель движения «Жены Героев. Саратовская область», заведующая Музеем истории СВО Наталья Речман и участница движения Елена Писарева.Лауреаты премии по поручению Председателя Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Героя СССР, Почетного гражданина Саратовской области и города Саратова – генерал-полковника Бориса Громова также были отмечены за активное участие в деле патриотического воспитания молодежи и духовного возрождения России медалью «За заслуги перед Всероссийской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО».