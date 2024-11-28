Политолог Александр Казаков: Губернатор ездит в Москву не жонглировать цифрами статистики

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Доктор политических наук, профессор кафедры политических наук СГУ им. Н.Г. Чернышевского Александр Казаков оценил итоги встречи губернатора Романа Бусаргина с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным«Рабочая встреча еще раз продемонстрировала, что глава региона не приемлет практику ездить в Москву для бравирования статистикой. Для него любая встреча с высокопоставленными чиновниками – это не жонглирование цифрами, а возможность решить накопившие в регионе проблемы. В настоящий момент он поднял волнующие каждого жителя регионы темы ремонта дорог и работы городского водоканала. Честно и открыто обозначил, что сумма вложений только дополнительных средств по водоканалу превысит полмиллиарда рублей. По плану Бусаргина будут поданы профильные заявки во все государственные программы, в том числе в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Это глава региона обсудил отдельно с вице-премьером», - считает Казаков.