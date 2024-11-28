В Саратовской области более 18 тысяч молодых предпринимателей

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В Саратове на базе Социально-экономического института СГТУ им. Гагарина Ю.А. состоялась всероссийская ежегодная научно-практическая конференция «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде».Мероприятие организовано Центром «Мой бизнес» и министерством экономического развития области в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».«В нашем регионе молодые люди составляют четвертую часть от трудоспособного населения. Порядка 18,5 тысяч субъектов МСП приходится именно на субъекты молодежного предпринимательства. Несомненно, молодежь является значимой движущей силой в развитии малого и среднего бизнеса и экономики в целом. Сегодня государство реализует множество программ и специальных мер поддержки. Центром «Мой бизнес» проводится масштабная просветительская работа, реализуются меры по образовательной и консультационной поддержке. Доступны гранты, субсидии на возмещение первого лизингового взноса, льготные микрозаймы и поручительства, налоговые льготы», - отметил первый заместитель министра экономического развития области Олег Савенков.На выставке технологических стартапов молодых предпринимателей были представлены уникальные проекты, в том числе виртуальный симулятор обучению навыкам управления БПЛА, робототехнический комплекс для очистки зернохранилищ, селекционная сеялка нового поколения, робо-фермер, устройство для измерения содержания газов в окружающей среде, инновационный прибор для диагностики онкозаболеваний.Также была организована насыщенная деловая программа. Для гостей конференции выступили федеральные и региональные эксперты в области финансов, инвестирования и бизнес-проектов.Состоялся брифинг, посвященный мерам поддержки молодежи в регионе. В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти области. Молодые предприниматели и те, кто только планирует начать свой бизнес получили возможность задать свои вопросы и озвучить предложения по развитию предпринимательства в регионе и стране.Также работали интерактивные площадки. Участники приняли участие в деловой игре, получили разбор своего бизнес-проекта, а также полезные современные знания на сессии по технологическому предпринимательству.