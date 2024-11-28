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Минэконом: Товарооборот Саратовской области с Казахстаном увеличится на 5%

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Делегация Саратовской области принимает участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе. Тема форума: «Реализация потенциала торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана – новые вызовы и возможности».

Форум является значимой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, которая объединяет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества двух стран. От Саратовской области принимают участие заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский и министр экономического развития Андрей Разборов.

«Казахстан входит в пятерку главных торговых партнеров Саратовской области. За последние 5 лет внешнеторговый оборот вырос более чем на 26%, при этом экспорт увеличился порядка на 30%, импорт - на 10%. По прогнозной оценке по итогам текущего года ожидается рост внешнеторгового оборота на 4-5%», - отметил Андрей Разборов.

В основном Саратовская область поставляет в Казахстан черные металлы и изделия из них. В регионе работают 22 совместных предприятия в сферах торговли, строительства, грузоперевозок и производства стройматериалов. Также функционирует множество специализированных магазинов, где продают продукцию казахстанских производителей. Ассортимент включает молочную продукцию, кондитерские и макаронные изделия, молочные и мясные консервы, различные виды чая.

Министр экономики также подчеркнул, что с 2023 года по сегодняшний день предприниматели заключили экспортные контракты с казахстанскими партнерами на сумму более $17 млн. Это стало возможным благодаря различным мерам поддержки в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» и Центру поддержки экспорта Саратовской области.

«Саратовская область и Республика Казахстан работают в тесном интеграционном формате - в рамках Единого экономического пространства. Высокое качество товаров, доступная цена, простая система взаиморасчетов, удобная логистика – это те ключевые факторы, которые формируют взаимный интерес и высокий спрос на продукцию. Насыщенная двусторонняя повестка создает основу для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Это обмен визитами различного уровня, участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, проведение переговоров и других мероприятий», - добавил Андрей Разборов.

Также в рамках форума Саратовская область принимает участие в народно-художественной выставке. Мастера и ремесленники представляют саратовский сувенир, посуду ручной работы, игрушки в народном стиле, изразцы сувенирные и другое.