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Губернатор на федеральном уровне обсуждает развитие саратовского водоканала

Новости
Губернатор на федеральном уровне обсуждает развитие саратовского водоканала


Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сегодня в Москве встретился с Заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Глава региона доложил об основных итогах работы в сфере строительства и ЖКХ и поблагодарил за поддержку, которая оказывается нашему региону по различным направлениям.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с развитием инфраструктуры. Первый - увеличение финансирования для Саратовской области по ремонту региональных дорог. По итогам года в нормативное состояние приведено 168 км таких трасс и 6 искусственных сооружений, в следующем году запланирован ремонт 209 км и 5 сооружений на сумму более 6,5 млрд рублей. Тем не менее, объемы, которые еще необходимо охватить, остаются большими, поэтому требуется дополнительное финансирование.

Губернатор на федеральном уровне обсуждает развитие саратовского водоканала

Другая тема является одной из самых актуальных для Саратова и связана с работой городского водоканала. Региональные власти ищут все доступные возможности по увеличению финансирования муниципального предприятия и усилению его работы, так как степень износа коммунальных сетей в областном центре очень высокая. Большинство трубопроводов при нормативном сроке эксплуатации в 20 лет находится в работе от 30 до 60 лет, что приводит к регулярным авариями и отключениям. Кроме того, в серьезной модернизации нуждаются системы водоотведения и очистные сооружения. Сейчас водоканал сформировал инвестиционную программу на следующий год. С учетом областных средств подтвержденный дополнительный объем вложений составит более полумиллиарда рублей.

"Чтобы обеспечить комплексную модернизацию всей системы, требуются дополнительные источники, поэтому будем подавать заявки во все профильные программы, в том числе по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», о чем сегодня говорили с Заместителем Председателя Правительства РФ»,-подчеркнул глава региона.