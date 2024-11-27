Губернатор на федеральном уровне обсуждает развитие саратовского водоканала

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сегодня в Москве встретился с Заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Глава региона доложил об основных итогах работы в сфере строительства и ЖКХ и поблагодарил за поддержку, которая оказывается нашему региону по различным направлениям.В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с развитием инфраструктуры. Первый - увеличение финансирования для Саратовской области по ремонту региональных дорог. По итогам года в нормативное состояние приведено 168 км таких трасс и 6 искусственных сооружений, в следующем году запланирован ремонт 209 км и 5 сооружений на сумму более 6,5 млрд рублей. Тем не менее, объемы, которые еще необходимо охватить, остаются большими, поэтому требуется дополнительное финансирование.Другая тема является одной из самых актуальных для Саратова и связана с работой городского водоканала. Региональные власти ищут все доступные возможности по увеличению финансирования муниципального предприятия и усилению его работы, так как степень износа коммунальных сетей в областном центре очень высокая. Большинство трубопроводов при нормативном сроке эксплуатации в 20 лет находится в работе от 30 до 60 лет, что приводит к регулярным авариями и отключениям. Кроме того, в серьезной модернизации нуждаются системы водоотведения и очистные сооружения. Сейчас водоканал сформировал инвестиционную программу на следующий год. С учетом областных средств подтвержденный дополнительный объем вложений составит более полумиллиарда рублей."Чтобы обеспечить комплексную модернизацию всей системы, требуются дополнительные источники, поэтому будем подавать заявки во все профильные программы, в том числе по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», о чем сегодня говорили с Заместителем Председателя Правительства РФ»,-подчеркнул глава региона.