Саратовцы собрали в рамках акции «БумБатл» 27 тонн макулатуры

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Участники акции «БумБатл» из Саратовской области собрали и сдали на переработку более 27 тонн макулатуры. Бумагу в пункты приема приносили волонтеры и местные жители, значительную часть сырья удалось собрать благодаря учебным заведениям. Школы, детские сады, колледжи и вузы включились в экологический проект с первого дня его работы для того, чтобы внести свой вклад в экологию региона и привлечь внимание жителей к вопросам осознанного и разумного потребления природных ресурсов.«Мы уже начинаем связываться с самыми активными участниками акции среди образовательных учреждений. В качестве поощрения для участников акции министерство культуры и министерство спорта Саратовской области предоставили билеты на спортивные мероприятия и пригласительные в музеи области. До конца года лидеры рейтинга смогут воспользоваться своими призами», – отметила директор Областного центра экологии, краеведения и туризма Ольга Жулидова.По словам министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Константина Доронина саратовцы каждый год принимают активное участие в акции, а по итогам прошлого года регион вошел в десятку лидеров.«Участие в данном мероприятии наших земляков показало их высокую ответственность в деле сохранения окружающей среды. Не секрет, что из полученного сырья получается много полезных вещей, а кроме того, мы бережем деревья - зеленое богатство региона», - считает Константин Доронин.В России ежегодно перерабатывают около 4,5 млн тонн макулатуры, что составляет 63% от всех образуемых бумажных отходов, пригодных к утилизации.Напомним, Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» пятый год подряд проходила с 10 октября до 15 ноября в поддержку национального проекта «Экология». С 2023 года соорганизатором проекта выступает Всероссийское общественное экологическое движение «Экосистема». За все время проведения «БумБатла» в нем приняли участие более 8,9 миллионов человек, которые собрали более 305 тысяч тонн макулатуры.