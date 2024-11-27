27 ноября 2024 СРЕДА
Новости
10:36 | 27 ноября
Саратовцы собрали в рамках акции «БумБатл» 27 тонн макулатуры
09:39 | 27 ноября
Слушателями «Университета третьего возраста» стали порядка 4 тысяч жителей региона
09:37 | 27 ноября
Команда АРХИWOOD взяла золото в Лиге Чемпионов Бизнеса по настольному теннису
14:00 | 26 ноября
Саратовские школьники написали сборник о Родине
13:00 | 26 ноября
Саратовские работодатели предлагают вакансии с заработной платой от 100 тысяч рублей
12:01 | 26 ноября
Запущена платформа СВОИРОДНЫЕ.РФ для помощи участникам СВО
08:48 | 26 ноября
"Я самый живой"
17:00 | 25 ноября
Саратовскую область посетит бизнес-делегация из Азербайджана
15:53 | 25 ноября
Борис Шинчук: "Попытки уничтожить нашу национальную идентичность осуществляются очень давно"
13:30 | 25 ноября
Саратовские школьники заглянули в будущее на Профпробах-2024
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцы собрали в рамках акции «БумБатл» 27 тонн макулатуры

Новости
Саратовцы собрали в рамках акции «БумБатл» 27 тонн макулатуры


Участники акции «БумБатл» из Саратовской области собрали и сдали на переработку более 27 тонн макулатуры. Бумагу в пункты приема приносили волонтеры и местные жители, значительную часть сырья удалось собрать благодаря учебным заведениям. Школы, детские сады, колледжи и вузы включились в экологический проект с первого дня его работы для того, чтобы внести свой вклад в экологию региона и привлечь внимание жителей к вопросам осознанного и разумного потребления природных ресурсов.

«Мы уже начинаем связываться с самыми активными участниками акции среди образовательных учреждений. В качестве поощрения для участников акции министерство культуры и министерство спорта Саратовской области предоставили билеты на спортивные мероприятия и пригласительные в музеи области. До конца года лидеры рейтинга смогут воспользоваться своими призами», – отметила директор Областного центра экологии, краеведения и туризма Ольга Жулидова.

По словам министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Константина Доронина саратовцы каждый год принимают активное участие в акции, а по итогам прошлого года регион вошел в десятку лидеров.

«Участие в данном мероприятии наших земляков показало их высокую ответственность в деле сохранения окружающей среды. Не секрет, что из полученного сырья получается много полезных вещей, а кроме того, мы бережем деревья - зеленое богатство региона», - считает Константин Доронин.

В России ежегодно перерабатывают около 4,5 млн тонн макулатуры, что составляет 63% от всех образуемых бумажных отходов, пригодных к утилизации.

Напомним, Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» пятый год подряд проходила с 10 октября до 15 ноября в поддержку национального проекта «Экология». С 2023 года соорганизатором проекта выступает Всероссийское общественное экологическое движение «Экосистема». За все время проведения «БумБатла» в нем приняли участие более 8,9 миллионов человек, которые собрали более 305 тысяч тонн макулатуры.