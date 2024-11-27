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Слушателями «Университета третьего возраста» стали порядка 4 тысяч жителей региона

Новости
Слушателями «Университета третьего возраста» стали порядка 4 тысяч жителей региона


В Саратовской области благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография» в комплексных центрах социального обслуживания населения продолжается просветительская программа для старшего поколения «Университет третьего возраста».

Ежегодно слушателями становятся около 5 тысяч пожилых граждан, с начала 2024 года – 3,9 тысячи человек.

«Всего на базе комплексных центров социального обслуживания населения получателям услуг доступны пять факультетов: факультет информационных технологий и правовой грамотности, факультет здоровья и долголетия, искусствоведения и дизайна, домоводства. Традиционно наиболее востребованным остается факультет здоровья и долголетия – в текущем году его занятия посетили 1,4 тысячи человек», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.

Так, в центре соцобслуживания Лысогорского района прошёл очередной практикум в зале для занятий адаптивной физической культуры. Участники поддерживают и укрепляют здоровье, совершая, в том числе тренировки на свежем воздухе.

Посетители «Университета третьего возраста» центра соцобслуживания Энгельсского района получают новые знания и навыки в области информационных технологий. К занятиям часто привлекаются молодые волонтеры, которые показывают, как пользоваться компьютерами, планшетами и смартфонами. Такие знания помогают старшему поколению быть более самостоятельными и активными в современном мире, пользоваться интернетом, социальными сетями, электронной почтой и другими возможностями.

Саратовский лимонарий в рамках учебных занятий посетили получатели услуг из села Первомайское Краснокутского района. Участники узнали много нового о таких растениях как гранат, мирт, гуава, маракуйя, инжир, папайя, банан, мурайя, кофейное дерево.

В Балашовском комплексном центре социального обслуживания для участников «Университета третьего возраста» прошло занятие по «Арт-терапии» под названием «Цветок». Рисование помогает параллельно решать ряд задач: снижать психоэмоциональное напряжение, активировать воображение, зрительное восприятие, проявлять индивидуальность и самостоятельность.

Сейчас во всех «Университетах третьего возраста» началась активная подготовка к Новому году. Получатели услуг делают елочные игрушки и подарки, записывают поздравления, осваивают новые кулинарные рецепты и учатся монтировать видео.