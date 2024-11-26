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Саратовские школьники написали сборник о Родине

Новости
Саратовские школьники написали сборник о Родине


Ученики 9 класса лицея «Солярис» вместе с наставником - классным руководителем Светланой Павловой одержали победу в престижном Всероссийском литературно-патриотическом конкурсе «О России с любовью-2024». Их авторская книга «Мысли о России», куда вошли разных жанров произведения юных писателей и поэтов (стихотворения, эссе, сказки, саги), а также иллюстративная фотогалерея девятиклассников, посвящённая Саратову, объявлена лучшей в номинации «Коллективная книга. Подростки».

«Мой проект «Литературное объединение «Слово» — это возможность открыть в себе поэта, писателя, артиста, декламатора абсолютно каждому школьнику. Нам очень дорога экспертная оценка высокопрофессионального жюри. Наша победа - доказательный опыт, что наши дети талантливые. Юные авторы в стихах и прозе писали о своей Родине, о Саратове, о патриотизме и красоте, о любви и преданности родному краю. Несколько стихотворений написали и семиклассники», -рассказала учитель русского языка и литературы Светлана Геннадьевна.

Книга юных саратовских писателей «Мысли о России» будет размещена с присвоением ISBN и передана в Российскую книжную палату.