Саратовские работодатели предлагают вакансии с заработной платой от 100 тысяч рублей

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На государственном портале «Работа России» в настоящее время работодатели региона разместили 683 вакансии с заработной платой от 100 тысяч рублей.На промышленное предприятие требуется начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на заработную плату от 165 тысяч рублей, при этом верхняя планка оплаты труда – свыше 227 тысяч руб.Еще одному предприятию необходим ведущий инженер-программист. Работодатель готов платить от 129 тысяч в месяц.Водителю категории Е предлагают поработать на междугородних перевозках с зарплатой от 120 тысяч рублей.В банковский сектор ищут руководителя группы премьер. Зарплатное предложение – от 118 тысяч рублей.Заработную плату от 115 тысяч рублей может получать слесарь по сборке металлоконструкций 3 разряда, а руководитель управления по работе с персоналом – от 114 тысяч рублей.Технологу ткацкого производства работодатель готов предложить от 100 тысяч рублей.«На портале «Работа России» в настоящее время размещено 23,3 тысячи вакансий. С начала года более 13,5 тысячи человек нашли работу через кадровые центры области. Проведено 368 ярмарок вакансий, в которых приняли участие почти 2,3 тысячи работодателей и 19,5 тысячи соискателей», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.