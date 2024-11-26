Саратовскую область посетит бизнес-делегация из Азербайджана

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10 декабря Саратовскую область посетит делегация из Азербайджана в рамках реверсной бизнес-миссии с целью проведения переговоров с региональными компаниями и дальнейшим заключением экспортных контрактов.Мероприятие организуется Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития и ТПП области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».Саратовские компании, заинтересованные в выходе на рынок Азербайджана, приглашаются к участию.Будут организованы переговоры предпринимателей региона с зарубежными партнерами, также состоятся выезды на производственные площадки саратовских предприятий.По вопросам обращаться в Центр поддержки экспорта по тел.: (8452) 744-220, или по электронной почте cpexport64@gmail.com.