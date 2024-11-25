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Саратовские школьники заглянули в будущее на Профпробах-2024

Новости
Саратовские школьники заглянули в будущее на Профпробах-2024

В этом году Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее» познакомил с профессиями 2627 школьников Саратовской области.

Профпробы — масштабная инициатива проекта ранней профориентации «Билет в будущее». Школьники 6-11 классов со всей страны получили уникальную возможность познакомиться с сотнями профессий, попробовать свои силы в реальных задачах и погрузиться в профессиональную среду.

В этом году организаторы значительно расширили перечень профессий, чтобы сделать изучение рабочих сфер наиболее адаптированным под динамично изменяющийся рынок труда. Так, к традиционным востребованным направлениям, таким как промышленность и сельское хозяйство, добавились новейшие специальности, в том числе и из сферы IT — оператор беспилотных летательных аппаратов, гейм-дизайнер, разработчик web- и мультимедийных приложений и другие. Как отметили специалисты «Билета в будущее», знакомство с таким разнообразием профессий позволяет детям лучше ориентироваться в сферах, которые уже сегодня становятся ключевыми на рынке труда, и буквально заглянуть в свое будущее. По всей стране в профпробах приняли участие в 2024 году свыше 230 тысяч школьников.

«Профпробы дают детям возможность не только узнать о профессиях, но и буквально прикоснуться к своему будущему. Это — один из важнейших, если не ключевой шаг на пути к формированию осознанного выбора будущей карьеры, начиная со школьной скамьи. Уверен, что он во многом позволит заложить фундамент ключевого решения, которое определит жизнь каждого человека», — подчеркнул руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Кроме того, познакомиться с разнообразием профессий школьники могут и в дистанционном формате. Онлайн-профпробы открывают доступ к уникальному профориентационному опыту для школьников из малых населенных пунктов и отдаленных регионов, помогая каждому ребенку, независимо от места проживания, попробовать себя в многообразии специальностей, особенно связанных с отраслями, нуждающимися в стремительном кадровом наполнении.