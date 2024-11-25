Саратовские компании заключили экспортные контракты с казахстанскими партнерами на сумму более 17 млн долларов

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Состоялось заседание Совета по экспортной деятельности при Губернаторе Саратовской области.В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов области, инфраструктуры поддержки экспорта, деловых объединений, экспортеры региона.Тема заседания была посвящена вопросам развития торгово-экономического сотрудничества между Саратовской областью и Республикой Казахстан.Торговый представитель Российской Федерации в Республике Казахстан Антон Логинов дал рекомендации по работе с казахстанскими партнерами, а также выразил готовность оказать всестороннее содействие саратовским предприятиям в выходе на рынок Республики.«Структуру экспорта можно назвать уникальной. Более 90% всего экспорта из России в Казахстан – несырьевой неэнергетический экспорт – металлы, машинное оборудование, продовольственные товары, минеральные продукты, древесина и так далее. Российская продукция популярна, востребована и присутствует практически во всех направлениях», - подчеркнул Антон Логинов.Также на заседании Совета выступили представители компаний, которые уже имеют опыт сотрудничества с казахстанскими партнерами. Они выразили готовность наращивать объемы поставок, заручились поддержкой Торгового представительства РФ в Казахстане и Правительства области в решении актуальных вопросов.«Объем взаимной торговли Саратовской области с Казахстаном в 2023 году составил около 220 млн долларов. Это почти 8% в общем объеме внешней торговли региона. В регионе работают 22 совместных предприятия. Благодаря различным мерам поддержки и Центру поддержки экспорта с 2023 года по настоящее время субъектами МСП заключено экспортных контрактов с казахстанскими партнерами на сумму более 17 млн долларов США. Мы видим значительные перспективы для наращивания взаимодействия», - отмечает министр экономического развития области Андрей Разборов.По итогам совещания заместитель Председателя Правительства области Алексей Никитин вручил сертификаты «Сделано в России», подтверждающие высокое качество продукции, трем компаниям региона – ООО «Аврора», АО «НПП «Контакт», ООО «Рубеж». В настоящее время на использование знака этого бренда - логотипа «птичка», имеют право 10 саратовских предприятий.Поддержка экспортно ориентированных предприятий области реализуется в рамках нацпроектов Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».