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Семьи с детьми отметили День матери в театре

Новости
Семьи с детьми отметили День матери в театре


В Год семьи День матери выпал на 24 ноября.

Накануне праздника по сложившейся традиции семьи с детьми, состоящие на социальном обслуживании, были приглашены министерством труда и социальной защиты области в Саратовский ТЮЗ имени Ю.П. Киселева на показ спектакля. Зрителям был представлен спектакль «Волшебник Изумрудного города».

Семьи с детьми отметили День матери в театре

Перед началом представления и во время антракта участники праздника приняли участие в развлекательной интерактивной программе.

Ребята с удовольствием играли в подвижные, интеллектуальные игры и делали подарки своим мамам на специально организованном мастер-классе.

Малышей особо интересовала анимационное представление «Моя мама лучшая на свете». Ребята танцевали под музыку вместе с героями любимых мультфильмов и участвовали в конкурсах.

Отмечали День матери в центрах соцобслуживания, учреждениях поддержки семей с детьми.

Хор ветеранов при участии «серебряных» волонтеров Питерского центра социального обслуживания дал большой концерт в честь праздника.

Дети из центров помощи «Семья» рисовали подарочные открытки, разучивали песни про мам, мастерили поделки на мастер-классах.

Флешмобы, организованные фотозоны, фотоконкурсы, видеопоздравления, индивидуальные поздравления на дому и многие другие мероприятия в выходной праздничный день принесли душевное тепло многим мамам Саратовской области.

Мероприятия ко Дню матери в очередной раз напомнили не только маленьким детям, но и взрослым о самом родном человеке, который подарил каждому из нас этот мир.