Ко Дню героев Отечества пройдет спортивный семейный фестиваль для участников СВО и их близких

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Как рассказал министр спорта области Олег Дубовенко, в 14 организациях, подведомственных министерству спорта области, семьи участников специальной военной операции могут на безвозмездной основе воспользоваться физкультурно-оздоровительными услугами или записать детей в спортивную секцию.Например, близкие участников СВО могут на безвозмездной основе в Саратове посещать плавательный бассейн во Дворце водных видов спорта. В спортивном комплексе «Дельфин» помимо занятий по плаванию предусмотрен тренажерный зал. В СК «Заря» для посещений открыты тренажерный и игровой залы, в ФОКе «Центр бадминтона» – посещение бадминтонных кортов и настольного тенниса.Также для них обеспечен вход на массовые катания в ФОКах «Кристаллик», «Заводской» (г. Саратов), «Айсберг» (г. Энгельс), а также в ФОКе им. А.Н. Коваленко (г. Балаково). Кроме того, детям защитников предлагается посещать секции областных спортивных школ. Записать ребенка можно на футбол, баскетбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, плавание, бокс, дзюдо, спортивные единоборства, художественную гимнастику, греблю на байдарках и каноэ, академическую греблю и шахматы. В спортивно-оздоровительном комплексе г. Шиханы составлено расписание занятий по гандболу, волейболу, плаванию.«На сегодняшний день правом на эти меры поддержки воспользовались почти 1800 человек. 7 декабря в ФОКе «Центр бадминтона» мы проведем спортивный семейный фестиваль для участников СВО и их семей, приуроченный ко Дню Героев Отечества. В программе мероприятия запланирована зарядка с чемпионом, мастер-классы по настольному теннису и бадминтону, в том числе с участием действующих спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Также будут организованы состязания по армрестлингу, дартсу, поднятию гири и семейные эстафеты. Приглашаем защитников с семьями принять участие в мероприятии», – подчеркнул министр.Министр цифрового развития и связи области Владимир Старков рассказал, что обо всех мерах поддержки участников специальной военной операции, действующих в регионе, можно узнать на информационном ресурсе «Навигатор мер социальной поддержки Саратовской области», который заработал по поручению губернатора Романа Бусаргина в августе этого года в рамках внедрения регионального социального стандарта.Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить информацию о полагающихся им мерах поддержки на портале в специализированном разделе «Защитники Отечества».Денис Давыдов напомнил присутствующим, что всего для участников СВО и членов их семей действует порядка 30 мер различной поддержки. «Задача для всех нас остается прежней – ни одно обращение не должно остаться без внимания, все ситуации должны оперативно решаться в рамках межведомственного взаимодействия», – подчеркнул министр.