В спортивных школах олимпийского резерва запланирован ремонт

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В бюджете 2025 года на ремонт спортивных школ олимпийского резерва планируется предусмотреть финансирование в размере 20 млн рублей в рамках реализации региональной программы."Решение губернатора продолжить финансирование региональной программы по ремонту спортивных школ - важное и необходимое. Дополнительные средства помогают участникам провести косметический или капитальный ремонт. Отмечу, что в этом году участие в региональной программе позволило усовершенствовать спортивный комплекс "Нефтяник", где был капитально отремонтирован тренажёрный зал - заменены полы, потолок, система отопления, освещение и стены, отремонтированы зал бокса, зал борьбы, тренерская, душевые и раздевалки. Это позволило поднять тренировочный процесс на качественно новый уровень!" - отметил директор Саратовской областной спортивной школы олимпийского резерва по боксу Борис Королёв.