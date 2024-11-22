22 ноября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
12:43 | 22 ноября
В спортивных школах олимпийского резерва запланирован ремонт
12:00 | 22 ноября
В Саратовской области прошел День правовой помощи детям
11:25 | 22 ноября
Вдова Шнитке приветствовала юных музыкантов
09:00 | 22 ноября
Саратовская региональная общественная организация «Армянская община Саратовской области «Крунк» опубликовала официальный комментарий по ситуации в г.Балаково
18:30 | 21 ноября
Министр здравоохранения Владимир Дудаков пообщался с учащимися медико-биологических классов школ
16:38 | 21 ноября
«Болевые точки» в районах можно преодолеть с помощью региональных программ
16:00 | 21 ноября
Награжденный за отвагу боец стал курсантом училища в Саратове
15:00 | 21 ноября
Продукция саратовской компании получила сертификат «Сделано в России»
14:38 | 21 ноября
Трудоустройство участников СВО и их близких: в службу занятости обратились 117 человек
13:04 | 21 ноября
Варварскому поведению балаковца дадут общественную оценку
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В спортивных школах олимпийского резерва запланирован ремонт

Новости
Губернатор Роман Бусаргин объявил о продолжении финансирования региональных программ по различным направлениям. За последние несколько в их реализации приняли участие около 500 детских садов, 300 школ, 200 спортзалов, 150 ДК, 50 учреждений дополнительного образования, 100 школьных музеев.


В бюджете 2025 года на ремонт спортивных школ олимпийского резерва планируется предусмотреть финансирование в размере 20 млн рублей в рамках реализации региональной программы.

"Решение губернатора продолжить финансирование региональной программы по ремонту спортивных школ - важное и необходимое. Дополнительные средства помогают участникам провести косметический или капитальный ремонт. Отмечу, что в этом году участие в региональной программе позволило усовершенствовать спортивный комплекс "Нефтяник", где был капитально отремонтирован тренажёрный зал - заменены полы, потолок, система отопления, освещение и стены, отремонтированы зал бокса, зал борьбы, тренерская, душевые и раздевалки. Это позволило поднять тренировочный процесс на качественно новый уровень!" - отметил директор Саратовской областной спортивной школы олимпийского резерва по боксу Борис Королёв.