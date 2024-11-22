В Саратовской области прошел День правовой помощи детям

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В организации и проведении мероприятий на территории области активное участие приняли специалисты комиссий по делам несовершеннолетних, сотрудники территориальных отделов полиции, уголовно-исполнительных инспекций, образовательных организаций и др. На различных площадках Саратова и области были проведены лекции, круглые столы, деловые игры, конкурсы, беседы, осуществлен личный прием граждан.Так, и.о. председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области Анастасия Борода провела правовую игру с учениками средней школы им. Ю.А. Гагарина г. Энгельса, направленную на формирование правовой грамотности и закрепление знаний несовершеннолетних об основных правах и обязанностях детей.На официальной странице социальной сети Вконтакте прошел прямой эфир, в ходе которого руководитель рассказала об ответственности за преступления и правонарушения, в том числе совершенные в группе и до достижения возраста привлечения к административной и уголовной ответственности.Особое внимание было уделено личному приему граждан. Всем обратившимся была оказана юридическая консультация по вопросам соблюдения прав и интересов детей и защиты семейных ценностей.В радиоинтервью Анастасия Борода напомнила жителям региона о возможности получения бесплатной юридической помощи в рамках проводимой акции, разъяснила права и обязанности родителей по отношению к детям.«Все мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской акции, направлены, прежде всего, на повышение правовой грамотности несовершеннолетних, оказания им помощи, а также на профилактику антиобщественного поведения, разъяснение возможных правовых последствий», - подвела итоги акции и.о. председателя областной КДН Анастасия Борода.