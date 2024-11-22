Вдова Шнитке приветствовала юных музыкантов

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21 ноября 2024 года в музыкально-эстетическом лицее имени А.Г. Шнитке Торжественно открылся I Всероссийский конкурс современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке», посвященный 90-летию со дня рождения композитора.В залах лицея развернулась выставка работ преподавателей и учащихся, посвящённая жизни и творчеству выдающегося музыканта.Более 400 участников из разных уголков страны прошли отборочный тур конкурса.Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула, что цикл мероприятий начался в конце прошлого года и в течение всего 2024 года проходили юбилейные события во всех без исключения учреждениях культуры, но самые значимые пришлись на ноябрь, ближе к юбилейной дате, в том числе и этот конкурс.«Я желаю, чтобы музыка Альфреда Шнитке стала для вас источником вдохновения, энергии, творческого поиска. Я уверена, что участие в конкурсе станет важным этапом в вашей творческой биографии», - отметила министр.Прозвучало аудиоприветствие вдовы композитора Ирины Фёдоровны Шнитке: «Идею создания конкурса современного искусства я считаю очень интересной, полезной и своевременной. Особенно символично, что Первый Всероссийский конкурс проводится в канун 90-летнего юбилея на его малой родине, в городе Энгельсе, в музыкально-эстетическом лицее имени Альфреда Гарриевича Шнитке. Всем исполнителям я хочу пожелать вдохновения и полного погружения в музыку. Для композиторов и художников очень важно увидеть результаты своей работы со стороны. Как правило, это дает импульс для дальнейшего развития».Творческим подарком для гостей церемонии стал концертный номер, представленный дуэтом сопредседателей жюри конкурса - вице-президента Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, первого проректора Российской академии музыки имени Гнесиных Святослава Голубенко и профессора Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Маргара Седракяна.После завершения торжественного открытия сразу же стартовали прослушивания участников на конкурсных площадках, согласно номинациям: инструментальное исполнительство, композиция, музыкально-теоретическая олимпиада и изобразительное искусство.Жюри конкурса составили ведущие деятели культуры и искусства из Еревана, Москвы и Саратова.Конкурсанты будут соревноваться вплоть до 24 ноября. В рамках конкурса пройдёт Всероссийская педагогическая конференция, посвящённая творчеству композитора. Церемония закрытия, награждение победителей и гала-концерт лауреатов конкурса состоятся в день рождения Альфреда Шнитке.