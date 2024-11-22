Саратовская региональная общественная организация «Армянская община Саратовской области «Крунк» опубликовала официальный комментарий по ситуации в г.Балаково
«Армянская община Саратовской области «Крунк» (Журавль) возмущена информацией, которая была получена из СМИ и социальных сетей, касаемо ситуации произошедшей в г. Балаково.Подобное поведение недопустимо.
Совет общины принял решение, предложить председателю «Национально-культурного армянского центра «Урарту» Аспояну Петику Паргевовичу подать в отставку».
Председатель Совета «Союз армянской молодежи» при армянской общине «Крунк» Зорик Амбарцумян также заявил о недопустимости поведения молодого человека.
«В социальных сетях и СМИ продолжает распространяться информация о конфликте в одном из заведений города Балаково. Считаю такое поведение не допустимым со стороны мужчины, и даже если произошел конфликт, следует решать его без применения физической силы. Для каждого из нас крайне важен межнациональный мир и согласие на Саратовской земле. Молодежь Саратова осуждает подобные негативные явления, которые не соответствуют нашим национальным ценностям и традициям. Уверен, правоохранительные органы разберутся в этом деле, и виновные понесут заслуженное наказание в соответствии с законодательством России. Перед законом все равны».