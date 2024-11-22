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Министр здравоохранения Владимир Дудаков пообщался с учащимися медико-биологических классов школ

Новости / Здоровье
Министр здравоохранения Владимир Дудаков пообщался с учащимися медико-биологических классов школ


В ходе совместного посещения с ректором СГМУ им. В.И.Разумовского Андреем Ерёминым Базарно-Карабулакского и Балтайского районов министр
познакомил учеников медицинских классов с аспектами врачебной деятельности и ответил на вопросы школьников.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков пообщался с учащимися медико-биологических классов школ

В ходе состоявшейся непринужденной беседы Владимир Александрович рассказал о профессии врача, о том, как сделал свой выбор он сам. Отметил, что медицина — это то направление, где каждый может реализовать свои способности, а современный врач должен обладать множеством различных качеств.

«Современный врач должен постоянно развиваться, узнавать что-то новое, расти в профессии, быть неравнодушным, в медицине – общение с людьми – важный аспект работы», - рассказал он.

Ректор медицинского вуза представил новые правила и условия целевого приема, рассказал о ходе обучения в университете. Старшеклассники – ученики профильных классов задавали много вопросов и о будущей профессии, и об обучении, и о дальнейшем трудоустройстве. Министр заверил, что у всех, кто выберет медицину делом своей жизни, не будет проблем ни с трудоустройством, ни с самореализацией.

«В районах области строятся лечебные учреждения, которые оснащаются новым современным оборудованием, оно требует современных знаний и современных подходов», - подытожил министр.

После встречи в школе, министр и ректор посетили в Базарном Карабулаке новую поликлинику на 400 посещений в смену.
Здесь установлены аппарат КТ, маммограф, флюорограф, рентген-аппарат на четыре рабочих места, три УЗИ-аппарата, две видеоэндоскопические системы для проведения гастро и колоноскопии, а также другое необходимое оборудование для проведения лабораторно-диагностичеких исследований. Все закупаемое оборудование преимущественно отечественного производства.
Поликлиника возведена в рамках реализации программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», инициированной Президентом России Владимиром Путиным.
В ходе общения с посетителями узнал, что пациенты новой поликлиникой довольны, оказанием медицинской помощи тоже, заверил, что штат лечебного учреждения будет только пополняться.
Совместные выезды и общение со школьниками будут продолжены.