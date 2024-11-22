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«Болевые точки» в районах можно преодолеть с помощью региональных программ

Новости
«Болевые точки» в районах можно преодолеть с помощью региональных программ


Министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов принял участие в заседании актива подшефного Ртищевского района.

Глава муниципалитета Александр Жуковский рассказал о реализации в районе национальных проектов, федеральных и региональных программ, направленных на повышение качества уровня жизни жителей.

«Болевые точки» в районах можно преодолеть с помощью региональных программ

Он поблагодарил всех жителей Ртищевского района за помощь и поддержку, которые они оказывают участникам специальной военной операции. В зону СВО отправлена не одна партия гуманитарной помощи, в сборе которой участвуют наши земляки.

Александр Колоколов, обращаясь к собравшимся, отметил, что Ртищевский район – один из динамично развивающихся.

«Очевидно, что у района есть потенциал для дальнейшего развития. В качестве одного из направлений можно выделить дальнейшее участие в региональных программах, инициированных губернатором Романом Бусаргиным. Мы с вами знаем, что принято решение об их продлении на следующий год. Решение это принималось в непростых условиях, но и для губернатора, и для жителей важно, чтобы в области продолжался ремонт школ, детских садов, домов культуры; чтобы приводились в порядок дороги и тротуары; обеспечивались качественным водоснабжением объекты соцсферы.
Но не стоит забывать и про национальные проекты, и различные государственные программы, реализация которых также направлена на улучшение качества жизни граждан», - подчеркнул министр.

«Болевые точки» в районах можно преодолеть с помощью региональных программ

Он призвал районные власти принимать активное участие в этих проектах. И уже сейчас детально обсудить с депутатским корпусом, общественностью, активными жителями района «болевые точки», чтобы своевременно подать заявки в региональные программы.