Награжденный за отвагу боец стал курсантом училища в Саратове

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Участник специальной военной операции, награжденный медалью «За отвагу», стал курсантом артиллерийского училища в Саратове.Игорь Васенков по примеру друзей отправился на СВО, заключив контракт с Минобороны РФ.Военнослужащий принимал участие в боевых действиях на херсонском направлении. Проходил службу в составе артиллерийского полка.По словам бойца, на защиту Родины приходят хорошо обученные и подготовленные специалисты. На вооружении находится самая современная техника, в том числе беспилотные летательные аппараты.«Благодаря большому патриотизму мы победили в Великой Отечественной войне. Сейчас на СВО победа тоже будет за нами», - подчеркнул курсант.Авторы публикации напоминают, что по всем вопросам о заключении контракта можно обращаться по телефону 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора Саратов, Буровая, 36.Информацию также можно получить на горячей линии по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.