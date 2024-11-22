Продукция саратовской компании получила сертификат «Сделано в России»
Саратовская компания АО «Промэлектроника» получила сертификат «Сделано в России», подтвердив надежность и качество своей продукции.
Предприятие производит изделия для диагностики оборудования и приборы для управления сложными процессами. Оно поставляет продукцию практически во все регионы России, а также в Республику Казахстан.
Содействие в работе с зарубежными партнерами оказывает Центр поддержки экспорта Саратовской области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», реализуемых по решению Президента РФ Владимира Путина.
Напомним, сертификат «Сделано в России» дает производителю право нанесения на продукцию знака соответствия — «птички» в цвете триколор, а также получения поддержки в продвижении на внешних рынках от Российского экспортного центра.
Предприятие производит изделия для диагностики оборудования и приборы для управления сложными процессами. Оно поставляет продукцию практически во все регионы России, а также в Республику Казахстан.
Содействие в работе с зарубежными партнерами оказывает Центр поддержки экспорта Саратовской области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», реализуемых по решению Президента РФ Владимира Путина.
Напомним, сертификат «Сделано в России» дает производителю право нанесения на продукцию знака соответствия — «птички» в цвете триколор, а также получения поддержки в продвижении на внешних рынках от Российского экспортного центра.