22 ноября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:30 | 21 ноября
Министр здравоохранения Владимир Дудаков пообщался с учащимися медико-биологических классов школ
16:38 | 21 ноября
«Болевые точки» в районах можно преодолеть с помощью региональных программ
16:00 | 21 ноября
Награжденный за отвагу боец стал курсантом училища в Саратове
15:00 | 21 ноября
Продукция саратовской компании получила сертификат «Сделано в России»
14:38 | 21 ноября
Трудоустройство участников СВО и их близких: в службу занятости обратились 117 человек
13:04 | 21 ноября
Варварскому поведению балаковца дадут общественную оценку
12:02 | 21 ноября
Студенты СГТУ разработали станцию для быстрой зарядки и замены аккумуляторов беспилотников
10:30 | 21 ноября
Систему лифтов в саратовских больницах продолжат обновлять в 2025 году
09:44 | 21 ноября
В рамках XVIII Международного форума «Транспорт России» Саратовскую область отметили дипломом за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
15:33 | 20 ноября
В Саратовской области более 87 тыс. женщин ведут свой бизнес
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Трудоустройство участников СВО и их близких: в службу занятости обратились 117 человек

Новости
Трудоустройство участников СВО и их близких: в службу занятости обратились 117 человек


Поддержка участников специальной военной операции и их близких – приоритетное направление работы министерства труда и социальной защиты области. Большая работа ведется в оказании помощи в трудоустройстве.

Во всех кадровых центрах «Работа России» по поручению губернатора Романа Бусаргина открыты отдельные окна для приема участников специальной военной операции и членов их семей.

«В каждом центре – это окно номер 1. При обращении составляется маршрутная карта клиента, исходя из его конкретной жизненной ситуации. Например, если человек хочет сменить место работы, специалист помогает составить резюме, связывает его с работодателями, у которых есть подходящие для его уровня образования вакансии. При этом кадровый консультант сопровождает обратившегося на всех этапах поиска работы», - рассказала директор Центра занятости населения Саратовской области Елена Соболева.

Кроме того, если человек хочет сменить сферу деятельности, есть возможность пройти бесплатное профессиональное обучение по государственной программе содействия занятости населения, а также по национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография».

В кадровых центрах области участники СВО и члены их семей могут получить поддержку на открытие собственного дела, получить услугу по профессиональной ориентации, психологическую поддержку, помощь в социальной адаптации, трудоустройстве на временные работы.

На сегодняшний день в службу занятости области обратились 117 человек, 63 из них трудоустроились, 11 прошли профессиональное обучение.

Проконсультироваться по вопросам трудоустройства и услуг службы занятости можно по единому номеру горячей линии министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09 (доб. 1).