Трудоустройство участников СВО и их близких: в службу занятости обратились 117 человек

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Поддержка участников специальной военной операции и их близких – приоритетное направление работы министерства труда и социальной защиты области. Большая работа ведется в оказании помощи в трудоустройстве.Во всех кадровых центрах «Работа России» по поручению губернатора Романа Бусаргина открыты отдельные окна для приема участников специальной военной операции и членов их семей.«В каждом центре – это окно номер 1. При обращении составляется маршрутная карта клиента, исходя из его конкретной жизненной ситуации. Например, если человек хочет сменить место работы, специалист помогает составить резюме, связывает его с работодателями, у которых есть подходящие для его уровня образования вакансии. При этом кадровый консультант сопровождает обратившегося на всех этапах поиска работы», - рассказала директор Центра занятости населения Саратовской области Елена Соболева.Кроме того, если человек хочет сменить сферу деятельности, есть возможность пройти бесплатное профессиональное обучение по государственной программе содействия занятости населения, а также по национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография».В кадровых центрах области участники СВО и члены их семей могут получить поддержку на открытие собственного дела, получить услугу по профессиональной ориентации, психологическую поддержку, помощь в социальной адаптации, трудоустройстве на временные работы.На сегодняшний день в службу занятости области обратились 117 человек, 63 из них трудоустроились, 11 прошли профессиональное обучение.Проконсультироваться по вопросам трудоустройства и услуг службы занятости можно по единому номеру горячей линии министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09 (доб. 1).