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Варварскому поведению балаковца дадут общественную оценку

Новости
Варварскому поведению балаковца дадут общественную оценку




Все представители регионального отделения общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» решительно осуждают поступок жителя Балакова, бросающий тень на межнациональный мир и согласие в Саратовской области. Об этом сегодня рассказал председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.

Напомним, ранее в СМИ появилось видео, на котором злоумышленник применил насилие в отношении молодой девушки, таская ее за волосы. Правоохранительные органы заочно предъявили мужчине обвинение по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). После преступления подозреваемый сбежал и объявлен в межгосударственный розыск. Он оказался сыном главы армянской общественной организации в г. Балаково.

«Не знаю, откуда он родом, и, хотя называется армянином, ведет он себя неподобающе представителю этого достойного народа. Уважение к матери, женщине - традиция всех народов Кавказа», - заявил председатель палаты Борис Шинчук.

По его мнению, отец злоумышленника не имеет морального права руководить армянской общественной организацией в Балакове. Публичные извинения отца не отменяют факта варварского и хамского поведения сына.

«Сегодня этот вопиющий случай будет специально обсуждаться на совместном заседании совета Общественной палаты и комиссии по национальным вопросам и получит соответствующую оценку», - добавил Борис Шинчук.