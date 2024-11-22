Студенты СГТУ разработали станцию для быстрой зарядки и замены аккумуляторов беспилотников

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Основная функция станции заключается в быстрой автоматической замене и зарядке аккумуляторов, что позволяет обеспечить непрерывную работу дронов и сократить время их простоя. Кроме того, система обладает возможностью одновременной бесконтактной зарядки нескольких батарей.Авторами разработки стали студенты кафедры «Техническая механика и мехатроника» ИММТ СГТУ. Проект выполняется под руководством сотрудников этой же кафедры.«Станция оборудована четырьмя слотами для установки аккумуляторов, что обеспечивает наличие нескольких заранее заряженных батарей. А система беспроводной зарядки использует принцип бесконтактной передачи энергии, благодаря которой зарядка происходит без необходимости точного механического соединения. Для защиты от погодных условий предусмотрен купол с водоотталкивающим покрытием», – рассказывает одна из авторов проекта – студентка 2 курса кафедры «Техническая механика и мехатроника» Варвара Усачева.По словам политеховцев, одна из главных проблем современных БПЛА – это время полета, которое составляет 30-40 минут, а также время зарядки самого аккумулятора. Особенностями разработанной станции является возможность автоматической замены аккумуляторной батареи. Бесконтактный способ зарядки убирает потребность в точном позиционировании БПЛА. Эти функции отличают разработку от аналогов, которые практически отсутствуют на российском рынке. Созданное устройство обладает небольшими габаритами, что открывает дополнительные возможности для его размещения.В настоящее время разработана 3D-модель станции и подана заявка на патент.