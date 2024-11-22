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Студенты СГТУ разработали станцию для быстрой зарядки и замены аккумуляторов беспилотников

Новости
Студенты Института машиностроения, материаловедения и транспорта Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали станцию наземного базирования для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая будет востребована в промышленности.



Основная функция станции заключается в быстрой автоматической замене и зарядке аккумуляторов, что позволяет обеспечить непрерывную работу дронов и сократить время их простоя. Кроме того, система обладает возможностью одновременной бесконтактной зарядки нескольких батарей.

Авторами разработки стали студенты кафедры «Техническая механика и мехатроника» ИММТ СГТУ. Проект выполняется под руководством сотрудников этой же кафедры.

«Станция оборудована четырьмя слотами для установки аккумуляторов, что обеспечивает наличие нескольких заранее заряженных батарей. А система беспроводной зарядки использует принцип бесконтактной передачи энергии, благодаря которой зарядка происходит без необходимости точного механического соединения. Для защиты от погодных условий предусмотрен купол с водоотталкивающим покрытием», – рассказывает одна из авторов проекта – студентка 2 курса кафедры «Техническая механика и мехатроника» Варвара Усачева.

По словам политеховцев, одна из главных проблем современных БПЛА – это время полета, которое составляет 30-40 минут, а также время зарядки самого аккумулятора. Особенностями разработанной станции является возможность автоматической замены аккумуляторной батареи. Бесконтактный способ зарядки убирает потребность в точном позиционировании БПЛА. Эти функции отличают разработку от аналогов, которые практически отсутствуют на российском рынке. Созданное устройство обладает небольшими габаритами, что открывает дополнительные возможности для его размещения.

В настоящее время разработана 3D-модель станции и подана заявка на патент.