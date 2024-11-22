Систему лифтов в саратовских больницах продолжат обновлять в 2025 году

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Эти программы уже доказали свою эффективность, охватив значительное количество детских садов, школ и спортивных объектов. Дополнительное финансирование позволяет не только обновить материально-техническую базу, но и способствуют созданию комфортной и безопасной среды для жителей области.«Немаловажное значение имеет и выделение средств на продолжение реализации программы по замене и капитальному ремонту лифтового оборудования в медицинских организациях региона, которая стартовала в текущем году и уже позволила заменить и отремонтировать лифты в девяти учреждениях. Такой шаг получил широкий отклик от жителей, а главные врачи активно поддерживали продолжение программы. Обновление лифтовой системы в лечебных учреждениях крайне важно, так как многие здания эксплуатируются уже много лет и требуют обновления лифтовой системы», – рассказал главный врач Саратовской городской клинической больницы № 1 им. Ю.Я. Гордеева Евгений Ковалев.