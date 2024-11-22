В рамках XVIII Международного форума «Транспорт России» Саратовскую область отметили дипломом за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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Мероприятие проходит в эти дни в Москве. Выступая на пленарной дискуссии заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин напомнил, что в этом году заканчивается нацпроект «Безопасные качественные дороги».«Благодаря поддержке и постоянному вниманию Президента страны, Председателя Правительства, совместной работе с СоветомФедерации, Госдумой, систематической штабной работе Минтранса, Минстроя, Минфина и региональных команд у нас все получилось. За шестьлет было построено, реконструировано и отремонтировано более 150 тыс. км дорог. Приведена в нормативное состояние дорожная сеть 105 крупнейшихгородских агломераций. В целом нам удалось справиться со всеми задачами», - отметил он.В рамках реализации нацпроекта в стране сформирована опорная сеть протяженностью порядка 140 тыс. км.Саратовская область была отмечена дипломом за информационное сопровождение нацпроекта.Напомним, что за 6 лет реализации проекта в области отремонтировано 2 000 километров региональных дорог, в том числе в этом году – 188 км дорог, из них 168 км – региональных, остальные местные.В 2025 году преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги» станет новый национальный проект «Инфраструктура для жизни».