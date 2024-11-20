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В Саратовской области более 87 тыс. женщин ведут свой бизнес

Новости
В Саратовской области более 87 тыс. женщин ведут свой бизнес

В Саратовской области доля женского предпринимательства среди ИП составляет 39,5% - это 21,1 тыс. женщин. Как самозанятые в области осуществляют деятельность 66,3 тыс. женщин – 41,6% от общего количества самозанятых граждан. Такие данные предоставила Корпорация МСП.

В целом по России осуществляют деятельность 4,22 млн индивидуальных предпринимателей, из которых 1,75 млн – женщины. Доля женского предпринимательства среди ИП последние годы относительно стабильна и составляет 41,5%. Как самозанятые осуществляют деятельность 4,96 млн женщин – 44,5% от общего количества самозанятых граждан.

«С начала года женщинами создано около 317 тысяч ИП. Рост интереса наблюдается в таких сферах, как трудоустройство и подбор персонала (+32%), строительство (+30%), IT(+29%). Средний возраст бизнеса с момента регистрации у представительниц предпринимательского сообщества составляет 5 лет 9 месяцев, средний годовой доход – 5,3 млн руб. У мужчин – 6 лет и 3 месяца и 7,3 млн руб. соответственно», – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Женщин ИП больше в таких отраслях как предоставление соцуслуг (83%), прочих персональных услуг (77%), производство одежды (71%), деятельность турагентств (70%), образование (69%), деятельность в области права и бухучета (65%), производство текстильных изделий (63%), страхование (60%), ветеринарная деятельность (60%), деятельность по трудоустройству и подбору персонала (59%) и другие.

Среди самозанятых практически полностью заняты такие сферы, как маникюр и педикюр (99%), косметология (97%), няни (97%), стилисты и парикмахеры (92%), пошив одежды (91%). Наименьшая доля самозанятых женщин среди автослесарей (3%), сантехников (4%), ремонта бытовой техники (4%).

Самым опытным предпринимательницам в России более 100 лет – таких 3 ИП и 2 самозанятых. Среди девушек до 35 лет заняты бизнесом 446 тыс. ИП и 2,4 млн самозанятых.

Развитие малого и среднего бизнеса реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.