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Наталия Акишина: Продление региональных программ - важный шаг к улучшению культурной жизни

Новости / Общество
Наталия Акишина, победитель окружного этапа Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель ДШИ" выступила за продление и расширение региональных программ.
Наталия Акишина: Продление региональных программ - важный шаг к улучшению культурной жизни

- Продление и расширение региональных программ — это важный шаг к улучшению социальной инфраструктуры и культурной жизни в регионе. Поддержка губернатором Романом Бусаргиным культурной инфраструктуры не только способствует развитию талантов среди молодежи, но и укрепляет общественные связи, создавая пространство для общения и совместного творчества.
Ремонт и модернизация Домов культуры позволят обеспечить комфортные условия для проведения мероприятий, концертов и выставок, что, безусловно, привлечет больше людей к участию в культурной жизни. Детские школы искусств играют ключевую роль в формировании будущих артистов и культурных деятелей. Инвестиции в их поддержку позволят не только улучшить материально-техническую базу, но и повысить качество образовательных программ, что в свою очередь будет способствовать раскрытию творческого потенциала подрастающего поколения.
Вложение значительных средств, таких как 20,5 млн рублей, на ремонт Домов культуры и порядка 110 млн рублей на поддержку детских школ искусств и домов творчества демонстрирует стремление региональной власти к созданию качественной и доступной культурной среды для всех жителей. Такие инициативы губернатора имеют долгосрочный эффект, создавая устойчивую культурную экосистему, которая будет служить на благо общества и поддерживать культурные традиции региона.