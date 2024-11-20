20 ноября 2024 СРЕДА
Новости
15:33 | 20 ноября
В Саратовской области более 87 тыс. женщин ведут свой бизнес
12:17 | 20 ноября
Наталия Акишина: Продление региональных программ - важный шаг к улучшению культурной жизни
11:14 | 20 ноября
В Саратовской области 60% выпускников выбирают обучение в колледжах или техникумах
11:06 | 20 ноября
Саратовские казаки в очередной раз отправились добровольцами в зону СВО
09:00 | 20 ноября
В областной Думе обсудили реализацию Стратегии государственной национальной политики
17:26 | 19 ноября
К мерам поддержки медиков на селе добавилась губернаторская стипендия для студентов-целевиков
14:00 | 19 ноября
Расширена категория военнослужащих на получение региональной выплаты
13:00 | 19 ноября
«Лабораторию будущего» в Историческом парке посетили больше 16 тысяч школьников
12:00 | 19 ноября
Саратовский эксперт не исключил политическую подоплеку в истории со спасательным судном Т-Rex 40
11:00 | 19 ноября
Общественник поддержал увеличение стоимости патента для мигрантов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские казаки в очередной раз отправились добровольцами в зону СВО

Новости / Главная новость


Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» в очередной раз сформировало группу добровольцев, которые будут выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Саратовские казаки в очередной раз отправились добровольцами в зону СВО

Многие из казаков уже принимали участие в боевых действиях. Новая группа бойцов направится в одно из казачьих подразделений Министерства обороны Российской Федерации для прохождения службы под началом председателя (атамана) Саратовского регионального отделения Геннадия Бадерного.