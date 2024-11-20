Саратовские казаки в очередной раз отправились добровольцами в зону СВО
Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» в очередной раз сформировало группу добровольцев, которые будут выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.
Многие из казаков уже принимали участие в боевых действиях. Новая группа бойцов направится в одно из казачьих подразделений Министерства обороны Российской Федерации для прохождения службы под началом председателя (атамана) Саратовского регионального отделения Геннадия Бадерного.